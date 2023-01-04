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أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 196 ريالاً

أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 196 ريالاً

أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 196 ريالاً
١١:٠١:٤٣ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023، وسجل عيار 24 نحو 223.54 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.92 ريال.

عيار 21 يسجل 195.60 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 195.60 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.66 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.40 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.77 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6952 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1565 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 223,543 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 222.71 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.15 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 194.87 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.03 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.91 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.35 ريال.

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