الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١١:٤٦:٥٣ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء 4 من يناير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.99.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.28

ريال عماني 9.78

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.54

فرنك سويسري 4.06

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الكلمات الدلالية:
أسعار العملات الدولار العملات اليورو سعر الجنيه الاسترليني

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