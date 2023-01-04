برواتب 7 آلاف ريال.. أكاديمية البناء تفتح التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

تواصل – فريق التحرير

أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول للالتحاق في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري (دبلوم الهندسة المدنية) في قطاع المقاولات والبناء برواتب 7 آلاف ريال بعد التخرج على النحو التالي:

الشروط

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70% فأعلى.

– تحقيق المستوى الثاني على الأقل في اختبار تحديد المستوى بالأكاديمية.

– الحصول على درجة اختبار قياس (القدرات العامة 60% كحد أدنى).

– أن لا يكون قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

– أن لا يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية.

– أن يكون العمر بين 17 إلى 24 سنة.

– لائق طبياً.

المميزات

– راتب شهري (7,000) بعد التخرج.

– مكافأة شهرية (2,000) أثناء التدريب.

– توظيف مباشر وابتعاث للتدريب من قبل أحد الشركات الراعية.

– الحصول على دبلوم معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

– التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.

– تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب من قبل الشركة الراعية.

– سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.

– حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة في الدبلوم وبعد التخرج.

نبذة عن الأكاديمية

الأكاديمية الوطنية للبناء (NCA) هي مؤسسة تدريب فني وتقني غير ربحية وقد تأسست نتيجة للشراكة المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في مجال الانشاء والبناء التي تمول الأكاديمية.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/6/11هـ عبر تعبئة النموذج على الرابط: (اضغط هنا)

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