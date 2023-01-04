الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف وأمطار على مكة وهذه المناطق حتى الغد
استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
«المرور» لسائقي الشاحنات: هذه المخالفة عقوبتها تصل لـ100 ألف ريال
وحملة اعتقالات.. إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لمناطق في الضفة
برواتب 7 آلاف ريال.. أكاديمية البناء تفتح التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف
30 في جازان و7 بطريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

برواتب 7 آلاف ريال.. أكاديمية البناء تفتح التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

برواتب 7 آلاف ريال.. أكاديمية البناء تفتح التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

برواتب 7 آلاف ريال.. أكاديمية البناء تفتح التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف
١١:١٨:٥٧ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير

أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول للالتحاق في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري (دبلوم الهندسة المدنية) في قطاع المقاولات والبناء برواتب 7 آلاف ريال بعد التخرج على النحو التالي:

الشروط

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70% فأعلى.

– تحقيق المستوى الثاني على الأقل في اختبار تحديد المستوى بالأكاديمية.

– الحصول على درجة اختبار قياس (القدرات العامة 60% كحد أدنى).

– أن لا يكون قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

– أن لا يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية.

– أن يكون العمر بين 17 إلى 24 سنة.

– لائق طبياً.

المميزات

– راتب شهري (7,000) بعد التخرج.

– مكافأة شهرية (2,000) أثناء التدريب.

– توظيف مباشر وابتعاث للتدريب من قبل أحد الشركات الراعية.

– الحصول على دبلوم معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

– التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.

– تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب من قبل الشركة الراعية.

– سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.

– حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة في الدبلوم وبعد التخرج.

نبذة عن الأكاديمية

الأكاديمية الوطنية للبناء (NCA) هي مؤسسة تدريب فني وتقني غير ربحية وقد تأسست نتيجة للشراكة المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في مجال الانشاء والبناء التي تمول الأكاديمية.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/6/11هـ عبر تعبئة النموذج على الرابط: (اضغط هنا)

اقرأ أيضًا:

براتب 7 آلاف ريال.. الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن برامج الدبلومات المنتهي بالتوظيف

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الأكاديمية الوطنية للبناء الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

مواد ذات صلة

المزيد
مستشار بـ«الصحة»: 20% من المواطنين مصابون بـ«السكري»

مستشار بـ«الصحة»: 20% من المواطنين مصابون بـ«السكري»

١٠:٥٥ م، الأثنين، ٢١ نوفمبر ٢٠١٦
تربوي يُقدّم نصائح لاستثمار إجازة الفصل الدراسي الأوّل

تربوي يُقدّم نصائح لاستثمار إجازة الفصل الدراسي الأوّل

٠١:٠٤ ص، الثلاثاء، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٦
بدء تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدراس تعليم جدة

بدء تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدراس تعليم جدة

١٢:٥٧ ص، الأحد، ٠٨ مايو ٢٠٢٢
«الجبير»: الإجراءات ضد قطر لمصلحتها أولاً

«الجبير»: الإجراءات ضد قطر لمصلحتها أولاً

٠٤:٣٦ م، الأربعاء، ٠٧ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *