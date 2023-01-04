وتشدد الإجراءات.. اليابان تُلزم القادمين من الصين بتقديم فحص سلبي من كورونا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم، أنها قررت تشديد إجراءات دخول المسافرين القادمين من الصين.

وأكد رئيس وزراء اليابان، أن القادمين من الصين أصبحوا من اليوم ملزمين بتقديم فحص سلبي من فيروس كورونا.

17 دولة تتخذ إجراءات ضد القادمين من الصين

وبقرار اليابان، اليوم، ارتفع عدد الدول التي وضعت شروطًا على المسافرين من الصين إلى 17 دولة، بعض منها قرر منع دخول المسافرين إليها وإلزامهم بفحص سلبي للفيروس، من بينهم دولتين عربيتين و5 دول أوروبية و7 آسيوية، إضافة إلى أمريكا وكندا وأستراليا.

وكشف الاتحاد الأوروبي أنه سيجري اليوم محادثات بشأن تنسيق استجابة لتصاعد حالات الإصابة بالوباء في الصين، وذلك بعدما لم تسفر محادثات أجريت في ديسمبر عن أي قرار بهذا الشأن.

بيان دولي شديد اللهجة إلى الصين

في الوقت نفسه، وجهت منظمة الصحة العالمية بيانًا شديد اللهجة إلى الصين، يطالبها بالمزيد من الشفافية في الإفصاح عن البيانات الفعلية الخاصة بحالة فيروس كورونا في البلاد وأعداد المصابين.

وأعربت المنضمة عن رغبتها في الحصول على بيانات حول التطعيمات التي يتم إجراؤها ولاسيما للأشخاص الأكثر عرضة للخطر والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه الصين فتح أبوابها للمسافرين المغادرين على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

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