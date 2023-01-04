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«التأمينات الاجتماعية»: 6 خطوات لسداد المنشآت

«التأمينات الاجتماعية»: 6 خطوات لسداد المنشآت

«التأمينات الاجتماعية»: 6 خطوات لسداد المنشآت
١٠:٤٥:١٢ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت التأمينات الاجتماعية خطوات سداد المنشآت، مؤكدة أنه سيتم توزيع السداد للمنشآت لتصبح وفق أقدمية المديونية؛ ابتداءً بالفاتورة الأقدم فالأحدث حسب التسلسل الآتي:

1.التسويات المدينة.

2.اشتراكات المعاشات وغراماتها.

3.اشتراكات التعطل عن العمل وغراماته.

4. اشتراكات الأخطار وغراماته.

5. إصابات العمل المرفوضة.

6.المخالفات.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قيامها، وعبر فرق الالتزام التأميني والرقابة، بأكثر من 9500 زيارة للعملاء من أصحاب العمل والمنشآت.

التأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية

وأوضحت أن هذه الزيارات، تأتي في إطار جهود المؤسسة الرقابية حول التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية لضمان حقوق المشتركين في النظام والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية والحرص على سلامة العاملين.

 زيارة توعوية للمنشآت وأصحاب العمل

وأضافت أنه خلال الفترة نفسها قامت بأكثر من 3600 زيارة توعوية للمنشآت وأصحاب العمل، تهدف لنشر الوعي حول نظام التأمينات الاجتماعية، وتعريف أصحاب العمل بمنافع النظام وأبرز المخالفات وطرق تلافيها، كما تهدف هذه الزيارات إلى التوعية بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل.

تقديم الدعم لـ 558 منشأة صغيرة ومتوسطة

وبينت المؤسسة أنه تم تقديم الدعم لـ 558 منشأة صغيرة ومتوسطة في مجال السلامة والصحة المهنية خلال شهر نوفمبر الماضي، مؤكدة على أصحاب العمل بالتعاون في الإفصاح عن المشتركين حال عودتهم للعمل الخاضع للنظام بعد حصولهم على معاش التقاعد المبكر.

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