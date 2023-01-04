من أجل سلامتك.. تنبيه عاجل لمستخدمي هذه الطرق في مكة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا عاجلًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

التنبيه يشمل الطرق بهذه المحافظات

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن التنبيه يشمل «العاصمة المقدسة والجموم وجدة والطائف وأضم وخليص وبحرة»، مبينًا أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار رعدية يُصاحبها جريان سيول ونشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، مطالبة الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وشددت على قائدي المركبات أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك حرصًا على سلامة السائق وسلامة من حوله.

تجنب هذا الأمر لحماية حياتك

كما أعلنت أنها تنبه الجميع بتجنُّب قطع السيل، وذلك في ظل استمرار الحالة المطرية وتقلبات الطقس التي تمر بها مناطق مختلفة من المملكة.

تجنب قطع السيل يحميك من الخطر والمخالفة

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن تجنب قطع السيل يحمي حياة السائقين من الخطر ويجنبهم الوقوع في المخالفة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

على قائدي المركبات الابتعاد عن تجمعات السيول

وتحت شعار «بُعدك سلامة»، أكدت أنه يتعين على جميع قائدي المركبات الابتعاد عن تجمعات السيول ومخرات الأودية، وعدم المخاطرة والتعمق في أماكن هطول الأمطار وخاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.

انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الغد

في الوقت نفسه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضًا ملموسًا حيث تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين «صفر – 5» درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين «5 – 9» درجات مئوية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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