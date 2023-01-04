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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص موعد صرف دفعة يناير
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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص موعد صرف دفعة يناير

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص موعد صرف دفعة يناير

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص موعد صرف دفعة يناير
١٠:٠٨:٠٥ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إنه سيتم صرف الدعم للدفعة 62 بتاريخ 10 يناير.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، ردًا على أحد المستفيدين.

ورد حساب المواطن قائلاً: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 62  بتاريخ 10 يناير”.

وفي 18 ديسمبر 2022، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي 11 من الشهر الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

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