لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف في هذه المجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظيفة إدارية في مقرها الرئيس بـ «الرياض» للمواطنين من حملة البكالوريوس على النحو التالي:
* المسمى الوظيفي
– سكرتير أول – الأنظمة واللوائح.
* التخصصات المفضلة:
1 – إدارة الأعمال.
2 – الإدارة العامة.
3 – الإدارة المكتبية.
4 – نظم المعلومات الإدارية.
5 – القانون.
6 – الأنظمة.
7 – الشريعة.
8 – أي تخصص آخر ذو صلة بمهام الوظيفة.
* الشروط العامة
1 – إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 – لا يشترط الخبرة «ستعتبر الخبرة ميزة إضافية».
3 – استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.
* المهام الوظيفية
1 – تصدير وتوريد المعاملات.
2 – تنظيم الاجتماعات وكتابة محاضر الاجتماع.
3 – متابعة المعاملات الخاصة بالقطاع أو الإدارة المعنية عبر النظام.
4 – إعداد وكتابة التقارير والخطابات الرسمية.
5 – كتابة المحاضر الخاصة بالجان.
6 – المحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها.
7 – تقديم الدعم اللازم، وأداء اية مهام اخرى يتم التكليف بها.
* المزايا
1 – رواتب تنافسية.
2 – بدل تعليم للأطفال.
3 – خصومات حصرية للموظفين.
4 – برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
5 – تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.
* طريقة التقديم
– التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( اضغط ).
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