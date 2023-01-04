لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف في هذه المجالات

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظيفة إدارية في مقرها الرئيس بـ «الرياض» للمواطنين من حملة البكالوريوس على النحو التالي:

* المسمى الوظيفي

– سكرتير أول – الأنظمة واللوائح.

* التخصصات المفضلة:

1 – إدارة الأعمال.

2 – الإدارة العامة.

3 – الإدارة المكتبية.

4 – نظم المعلومات الإدارية.

5 – القانون.

6 – الأنظمة.

7 – الشريعة.

8 – أي تخصص آخر ذو صلة بمهام الوظيفة.

* الشروط العامة

1 – إجادة استخدام الحاسب الآلي.

2 – لا يشترط الخبرة «ستعتبر الخبرة ميزة إضافية».

3 – استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.

* المهام الوظيفية

1 – تصدير وتوريد المعاملات.

2 – تنظيم الاجتماعات وكتابة محاضر الاجتماع.

3 – متابعة المعاملات الخاصة بالقطاع أو الإدارة المعنية عبر النظام.

4 – إعداد وكتابة التقارير والخطابات الرسمية.

5 – كتابة المحاضر الخاصة بالجان.

6 – المحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها.

7 – تقديم الدعم اللازم، وأداء اية مهام اخرى يتم التكليف بها.

* المزايا

1 – رواتب تنافسية.

2 – بدل تعليم للأطفال.

3 – خصومات حصرية للموظفين.

4 – برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

5 – تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.

* طريقة التقديم

– التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( اضغط ).

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