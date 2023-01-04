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لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف في هذه المجالات
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لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف في هذه المجالات

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف في هذه المجالات

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف في هذه المجالات
٠٩:٥٩:٥٥ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظيفة إدارية في مقرها الرئيس بـ «الرياض» للمواطنين من حملة البكالوريوس على النحو التالي:

* المسمى الوظيفي

– سكرتير أول – الأنظمة واللوائح.

* التخصصات المفضلة:

1 – إدارة الأعمال.

2 – الإدارة العامة.

3 – الإدارة المكتبية.

4 – نظم المعلومات الإدارية.

5 – القانون.

6 – الأنظمة.

7 – الشريعة.

8 – أي تخصص آخر ذو صلة بمهام الوظيفة.

* الشروط العامة

1 – إجادة استخدام الحاسب الآلي.

2 – لا يشترط الخبرة «ستعتبر الخبرة ميزة إضافية».

3 – استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.

* المهام الوظيفية

1 – تصدير وتوريد المعاملات.

2 – تنظيم الاجتماعات وكتابة محاضر الاجتماع.

3 – متابعة المعاملات الخاصة بالقطاع أو الإدارة المعنية عبر النظام.

4 – إعداد وكتابة التقارير والخطابات الرسمية.

5 – كتابة المحاضر الخاصة بالجان.

6 – المحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها.

7 – تقديم الدعم اللازم، وأداء اية مهام اخرى يتم التكليف بها.

* المزايا

1 – رواتب تنافسية.

2 – بدل تعليم للأطفال.

3 – خصومات حصرية للموظفين.

4 – برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

5 – تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.

* طريقة التقديم

– التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( اضغط ).

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الأوقاف الرياض حملة البكالوريوس هيئة العامة للأوقاف وظائف شاغرة

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