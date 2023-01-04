«تعليم الشرقية»: صرف الطلاب بعد الحصة الثانية اليوم

تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم الشرقية صرف الطلاب والطالبات بعد الحصة الدراسية الثانية، اليوم، وذلك بسبب التحديث المستمر من المركز الوطني للأرصاد والمتضمن توقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القادمة.

كانت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، أعلنت عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء، في مدارس ومكاتب التعليم بالنعيرية وقرية العليا والخفجي، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

الدراسة مستمرة عبر منصة «مدرستي»

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون مستمرةً -عن بعد- لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، المشار إليها عبر منصة «مدرستي».

تعليق الدراسة بجميع مدارس القصيم

وفي القصيم، أعلنت الإدارة العامة للتعليم تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء، في مدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة إلى أن الدراسية ستكون مستمرةً -عن بعد- لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، المشار إليها عبر منصة «مدرستي».

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