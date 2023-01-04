«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء نوع بسكويت شهير على شحم الخنزير

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة احتواء أحد أنواع البسكويت على مادة من شحم الخنزير.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، ردًا على استفسار لأحد المستفيدين.

لحم الخنزير

وأوضحت الهيئة أن جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة.

وخلال الأيام الماضية تحدث مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن احتواء نوع شهير من البسكويت على مادة شحم الخنزير.

وكانت الشركة الأمريكية المنتجة للبسكويت، قد أكدت أن منتجاتها التي تُباع في الأسواق العربية وشمال إفريقيا وباكستان “حلال” ومطابقة للمواصفات في تلك الدول.

الأغذية الحلال

وفي يوليو الماضي، حذرت هيئة الغذاء والدواء من أن شراء المنتجات عبر الإنترنت به عدد من المخاطر، لافتة أنه بمراعاتها تضمن سلامتك وسلامة عائلتك.

ونصحت الهيئة قبل استخدام أي منتج التأكد من أنه مسجل لدى الهيئة.

جاء ذلك خلال ردها على سؤال وردها عبر حسابها على “تويتر”، بشأن طلب أحد الأشخاص حبوب من أدوية عبر الإنترنت، متسائلاً: “هل تحتوي على مشتقات الخنزير؟”.

وأكدت الهيئة أنه يمكن معرفة المنتجات المسجلة لدى الهيئة من خلال تطبيق “طمني” للأجهزة الذكية.

مجلس الشورى

كان مجلس الشورى، طالب الهيئة العامة للغذاء والدواء بتكثيف الجهود لتوعية المجتمع بأضرار التبغ ومشتقاته خاصة منتجات النيكوتين الجديدة والنظم الإلكترونية للتدخين.

ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير أنظمتها الإلكترونية والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وإيجاد حلول مبتكرة عن طريق طرح التحديات على رواد الأعمال.

وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحدِّ من ارتفاع أسعار الأدوية، ومقارنة أسعارها في المملكة بالدول المصنعة، ومراجعة الأسعار في ضوء المقارنة المرجعية والعمل على عدم انقطاعها من السوق.

كما طالب المجلس الهيئة بتطوير تطبيق (طمني) للبحث عن توفر الدواء والكشف عن التفاعلات الدوائية والتفاعلات الدوائية الغذائية، وتقديم النصيحة حول ذلك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور خالد زبير، أخذت اللجنة بمضمونها.

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