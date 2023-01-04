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«المسند»: حائل تدخل قائمة أغزر المدن هطولاً للأمطار خلال 24 ساعة

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«المسند»: حائل تدخل قائمة أغزر المدن هطولاً للأمطار خلال 24 ساعة

«المسند»: حائل تدخل قائمة أغزر المدن هطولاً للأمطار خلال 24 ساعة

«المسند»: حائل تدخل قائمة أغزر المدن هطولاً للأمطار خلال 24 ساعة
٠٩:٣٢:٠١ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أ.د. عبدالله المسند، أن منطقة حائل دخلت قائمة أغزر المدن هطولاً للأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

منطقة حائل سجلت 93 ملم من الأمطار

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه خلال 24 ساعة، فإن حائل دخلت قائمة أغزر المدن هطولاً للأمطار، في نصف الكرة الشمالي، حيث جاء ترتيبها العاشر، مسجلة 40394، بما يعادل بـ 93 ملم من الأمطار.

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السيول تحول حائل إلى أنهار جارية

ووسط أجواء شتوية باردة وانخفاض في درجات الحرارة، ونتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، حولت السيول المتدفقة، اليوم، منطقة حائل إلى أنهار جارية، حيث جرت صباح اليوم السيول التي تدفقت كالأنهار في منطقتي حائل والقصيم.

أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الغد

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة «مدرار» الممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة، من اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس على مناطق مختلفة من المملكة.

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أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض والشمالية والباحة وعسير والشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الغد

في الوقت نفسه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضًا ملموسًا حيث تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين «صفر – 5» درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين «5 – 9» درجات مئوية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمطار السيول المسند حالة الطقس مركز الأرصاد منطقة حائل

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