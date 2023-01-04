علماء يبتكرون طريقة لحماية العين من المياه الزرقاء

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ابتكر علماء جامعة فورونيج الطبية طريقة جديدة لحماية العيون من المياه الزرقاء، وذلك عبر استخدام التحفيز الضوئي.

وقالت البروفيسورة ماريا كوفاليفسكايا، رئيسة قسم طب العيون بالجامعة، إن هذه الطريقة تسمح بتخفيض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 30 بالمئة.

وأوضحت أنه يمكن استخدام التحفيز الضوئي، للتأثير في وظيفة العصب البصري وشبكية العين، وفق صحيفة “البيان”.

التحفيز الضوئي

وأشارت إلى أنه تم ابتكار جهاز للتحفيز الضوئي الجزئي، استخدمناه في دراسة تجريبية في قسم الفسيولوجيا السريرية للرؤية بالمركز الوطني لبحوث طب العيون، وكانت النتائج جيدة وبهذه الطريقة يمكن منع تطور المياه الزرقاء.

وبينت أن هذا الجهاز من ابتكار البروفيسورة ماريا زويفا، كبيرة الباحثين في المركز الوطني لبحوث العيون، باستخدام تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد.

والجهاز عبارة عن نظارات خاصة مدمجة مع محفز ضوئي بتردد معين، ويخضع للاختبارات منذ عام 2017، حيث شعر المرضى بعد خضوعهم لعشر جلسات بتحسن الرؤية وحدتها وإدراك الألوان وتقليل خطر الإصابة بالجلوكوما (المياه الزرقاء) بنسبة 30%.

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