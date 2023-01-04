تجنب هذا الأمر لحماية حياتك.. تنبيه مهم من «أمن الطرق»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنها تنبه الجميع بتجنُّب قطع السيل، وذلك في ظل استمرار الحالة المطرية وتقلبات الطقس التي تمر بها مناطق مختلفة من المملكة.

تجنب قطع السيل يحميك من الخطر والمخالفة

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن تجنب قطع السيل يحمي حياة السائقين من الخطر ويجنبهم الوقوع في المخالفة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

على قائدي المركبات الابتعاد عن تجمعات السيول

وتحت شعار «بُعدك سلامة»، أكدت أنه يتعين على جميع قائدي المركبات الابتعاد عن تجمعات السيول ومخرات الأودية وعدم المخاطرة والتعمق في أمكان هطول الأمطار وخاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج إلا للضرورة

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الغد

في الوقت نفسه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضًا ملموسًا في عدد من مناطق المملكة.

وتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين «صفر – 5» درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين «5 – 9» درجات مئوية.

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