من اليوم وحتى الغد.. «الحصيني» يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة «مدرار» الممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة، من اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض والشمالية والباحة وعسير والشرقية.

الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى جنوبي المدينة والقصيم وأنه من فجر الخميس، متوقع أن تتمركز الحالة على مكة ومنطقة الرياض خاصة المحافظات الشمالية والغربية والعاصمة الرياض ومعظم الشرقية خاصة وسطها وشمالها والبحرين بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول مع نشاط للرياح.

انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الغد

في الوقت نفسه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضًا ملموسًا في عدد من مناطق المملكة.

وتوقع المركز – بمشيئة الله تعالى – أن تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين «صفر – 5» درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين «5 – 9» درجات مئوية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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