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كشفت، نيكي جوركوتز، أحد خبراء الإسعافات الأولية عن الطعام الذي يسبب أكثر حوادث الاختناق لدى الأطفال، وهو النقانق “الهوت دوج”، مؤكدة أنها تتسبب بوفيات الاختناق أكثر من أي طعام آخر.

وأوضحت أنه لا يجب أبدا تقطيع الطعام إلى أشكال تشبه العملات المعدنية لأن هذه القطع الصغيرة يمكن أيضًا أن تستقر في مجرى تنفس الطفل، وبدلاً من ذلك يجب تقطيعها بشكل طولي.

8 نصائح لحماية طفلك من الاختناق أثناء تناول الطعام

وفي السياق قدم مسعفون 8 نصائح للتعامل مع حالات اختناق الطفل وهي، وفق صحيفة “ذا صن” البريطانية:

1-ضع وجه الرضيع للأسفل على طول فخذك، وقم بضرب الظهر خمس مرات بين لوحي الكتف.

2-اقلب الطفل، ووجهه للأعلى، وضع إصبعين في منتصف الصدر، ادفع خمس دفعات نحو الأعلى.

3- إذا لم يتم إخراج العنصر العالق، اتصل بالإسعاف.

4- شجع الطفل على الاستمرار في السعال.

5- قم بخمس ضربات حادة على الظهر بين لوحي الكتف.

6- قف خلف الطفل وذراعيك حول وسطه، واضغط في المنطقة بين البطن والصدر.

7- كرر الخطوات حتى وصول المساعدة.

8- ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا فقد الطفل الوعي.

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