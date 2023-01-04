8 أحياء قديمة في مكة الأكثر تضررًا بمياه الأمطار

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أثرت مياه الأمطار التي لا تزال تتساقط في العديد من مناطق المملكة على الكثير من الأحياء السكنية.

وألحقت تلك الموجة السيئة أضرارًا كبيرة بالأحياء القديمة في مكة على وجه الخصوص.

8 أحياء قديمة أكثر تضررًا

ومن بين أكثر الأحياء المتضررة بحسب – عكاظ – ما يلي:

1- الزاهر

2- الشهداء

3- الغسالة

4- جبل النور

5- شارع الحج

6- الملاوي

7- الخانسة

8- العتيبية

ويعاني أهالي تلك الأحياء من إشكاليات في استكمال مشاريع تصريف السيول وإعادة تأهيل الطرق بما يتناسب مع ارتفاع منسوب الطرق الرئيسة ومعالجة المناطق الجبلية بالمواد العازلة لمنع تساقط الصخور والأتربة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار وبردية جنوب شرق مكة المكرمة.

وأوضحت الفيديوهات كيف هطلت الأمطار وتكوّن البرد على أجزاء من شرق مكة، مع جريان السيول سيل وادي نوار بالحمنة جنوب المدينة المنورة.

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