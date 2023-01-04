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خدمة اليوم.. خطوات التسجيل في ضريبة الدخل عن طريق هيئة الزكاة والجمارك
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خدمة اليوم.. خطوات التسجيل في ضريبة الدخل عن طريق هيئة الزكاة والجمارك

خدمة اليوم.. خطوات التسجيل في ضريبة الدخل عن طريق هيئة الزكاة والجمارك

خدمة اليوم.. خطوات التسجيل في ضريبة الدخل عن طريق هيئة الزكاة والجمارك
٠٨:٠٦:٠٦ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات التسجيل في ضريبة الدخل عن طريق هيئة الزكاة والجمارك، حيث أوضحت الهيئة أن تطبق ضريبة الدخل على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا في المملكة، وغير المقيم الذي يحقق دخلًا من مصدر في المملكة.

سيتم التسجيل تلقائيًا في خدمات ضريبة الدخل

وأضافت أنه بمجرد تسجيل المنشأة في وزارة التجارة، يتم إنشاء رقم مميز «TIN» لها، وفور إنشائه يتعين على المكلَّف الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة لاستكمال التسجيل الأولي، وبعد انتهاء العملية مباشرة، سيتم التسجيل تلقائيًا في خدمات ضريبة الدخل، عن طريق هذه الشروط والخطوات:

* الخطوات:

1 – أكمل التسجيل لدى وزارة التجارة.

2 – سوف تتلقى رسالة قصيرة أو بريدًا إلكترونيًا يتضمن بيانات تسجيل الدخول إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

3 – سجّل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل.

4 – انتقل إلى «الزكاة وضريبة الدخل».

5 – أكمل المتطلب الأول بعد تسجيل الدخول، وهو نموذج تسجيل الزكاة أو ضريبة الدخل.

6 – سوف تتلقى إخطارًا عند اكتمال الطلب.

* المتطلبات:

1 – تسجيل المنشأة في وزارة التجارة.

2 – عقد تأسيس المنشأة «للشركات فقط».

* خدمة العملاء:

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم «00966112048998 – 19993»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية خدمة اليوم ضريبة الدخل هيئة الزكاة والجمارك

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