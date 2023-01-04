خبير طبي: البرودة الشديدة قد تدمر الرئتين.. و3 طرق للوقاية

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كشف الدكتور آريان شياري، اختصاصي أمراض الرئة في مؤسسة “مايو كلينك”، أن البرودة الشديدة قد تدمر الرئتين، مشيرًا إلى أن هناك عدة طرق لحمايتها إذا اضطررنا للخروج في البرد.

وقال إن الهواء البارد الجاف يمكن أن يدخل رئتيك ويسبب تهيجًا، ما يؤدي إلى تشنج قصبي قد يتسبب في الإحساس بشد الصدر، ومن غير المحتمل أن تتجمد رئتاك.

صعوبة التنفس

وأضاف أنه قد تشعر بعدم الراحة أو حتى بالحرقان من جراء التنفس في درجات الحرارة الباردة، وهو أمر شائع، وفق “روسيا اليوم”.

وأوضح أن الهواء البارد يكون عموما أكثر جفافا، ويعمل جسمك على ترطيبه، ولكن في البرد الشديد يمكن أن يسبب تهييجا للممرات الهوائية، ما ينتج عنه عملية تسمى تشنج القصبات، حيث تضيق هذه الممرات الهوائية، وتحصل على الشعور بضيق النفَس.

ولفت شياري إلى أن المرضى الذين يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي، سواء أكان ذلك الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو أمراض الرئة الأخرى، هم أكثر عرضة لتفاقم أعراضهم إذا واجهوا ظروف الشتاء البارد.

3 نصائح للوقاية

ولتجنب هذه الأضرار نصح الدكتور شياري بالآتي:

1-تجنب الخروج أثناء عاصفة الشتاء.

2-إذا كان عليك أن تكون بالخارج، فاتبع نصيحة التنفس ومن الأفضل عمومًا أن يكون الشهيق من خلال أنفك والزفير من خلال فمك.

3-يفضل وجود وشاح يُلف حول أنفك وفمك، أو قناع تزلج.

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