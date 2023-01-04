عاجل.. «تعليم الشرقية» تقرر تعليق الدراسة اليوم في عدد من المدارس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء، في مدارس ومكاتب التعليم بالنعيرية وقرية العليا والخفجي، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

الدراسية مستمرة عبر منصة «مدرستي»

وأوضحت الإدارة إلى أن الدراسية ستكون مستمرةً -عن بعد- لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، المشار إليها عبر منصة «مدرستي».

تعليق الدراسة بجميع مدارس القصيم

وفي القصيم، أعلنت الإدارة العامة للتعليم تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، في مدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة إلى أن الدراسية ستكون مستمرةً -عن بعد- لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، المشار إليها عبر منصة «مدرستي».

انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الغد

في الوقت نفسه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضًا ملموسًا في عدد من مناطق المملكة.

وتوقع المركز – بمشيئة الله تعالى – أن تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين «صفر – 5» درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين «5 – 9» درجات مئوية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج إلا للضرورة

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات، محذرًا في الوقت نفسه من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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