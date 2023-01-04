7 خطوات لتسجيل الحضور للدروس عبر «مدرستي»

تواصل – فريق التحرير:

عاد الطلاب مرة أخرى إلى منصة مدرستي والتي اعتمدوا عليها بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا الأخيرة.

وتم تعليق الدراسة في عدد كبير من المدارس نتيجة الأمطار التي تعيشها المملكة حاليًا.

وفيما يلي خطوات التسجيل لحضور الدروس عبر “مدرستي”:

1 – تسجيل الدخول على منصة مدرستي من هنا.

2 – اختيار “جدولي” من الصفحة الرئيسة.

3 – سيظهر الجدول الدراسي اليومي الخاص بك، قم بالضغط على الحصة المراد إثبات حضورها.

4 – الضغط على رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة، ليتم إشعار المعلم بحضور الدرس.

5 – يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة، ليتم تحويلك إلى برنامج مايكروسوفت تميز.

6 – بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى تم قبول الطلب من قبل المعلم.

7 – الآن يمكنك التواصل مباشرة مع المعلم من خلال الدردشة.

كما يمكن للمعلم حفظ الدرس عبر عدة خطوات كالتالي:

-الدخول إلى منصة مدرستي.

-الدخول إلى الجدول الدراسي.

-اختيار نوع الدرس.

-اختيار إنشاء جديد.

-النقر على احفظ التحضير لإمكان نسخه إلى حصة أخرى.

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