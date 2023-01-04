بينها شرب الماء.. أفضل 7 طرق للحفاظ على نشاطك أثناء العمل

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قدم خبراء ومختصون 7 نصائح لبقاء الإنسان نشيطًا ومتيقظًا أثناء ساعات العمل، ومقاومة مشاعر الخمول أو التعب، والتأهب لبذل جهد أكبر دون مشقة.

وبحسب موقع “هيلث لاين”، فإن تلك النصائح هي:

1- مارس المشي قبل الذهاب إلى العمل

يمكن أن يساعدك الحصول على بعض الهواء النقي وتحريك جسمك قبل العمل على إبقائك مستيقظًا، المشي فعال بشكل خاص في زيادة يقظتك إذا كان عند شروق الشمس.

2- استفد من فترات الراحة

خذ فترات راحة للنشاط كل بضع ساعات إن أمكن، على سبيل المثال، جرب التجول في مكتبك أو مكان عملك أثناء تلقي مكالمة هاتفية.

3- تناول الكافيين في وقت مبكر

يؤدي استهلاك بعض الكافيين في وقت مبكر من نوبتك إلى تعزيز انتباهك، تأكد من استهلاكه فقط في بداية مناوبتك، وفق صحيفة “القبس”.

4- اشرب الماء

شرب الماء فعال أيضًا في إبقائك يقظًا، وذلك لأن الجفاف يمكن أن يجعل من الصعب عليك التركيز على عملك.

5- ركز على المهام السهلة

قد يكون من الصعب التركيز على المهام المعقدة عندما تكون متعبًا. إن أمكن، أكمل أسهل المهام عندما تشعر بالتعب، مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو حفظ المستندات أو إعادة تنظيم سطح مكتب الكمبيوتر.

6- استخدم الروائح المنبهة

ابحث عن الروائح القوية والمنشطة مثل الياسمين أو الحمضيات أو النعناع، ويمكنك أيضًا فرك الزيت العطري على يديك للمساعدة في إبقائك نشيطًا.

7- احتفظ بوجبات خفيفة في المكتب

يمكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة صحية خلال اليوم في استقرار نسبة السكر في الدم ومساعدتك على التركيز.

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