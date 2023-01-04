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شبح الركود يخيم على ثلث الاقتصاد العالمي.. أمريكا والصين في المقدمة
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شبح الركود يخيم على ثلث الاقتصاد العالمي.. أمريكا والصين في المقدمة

شبح الركود يخيم على ثلث الاقتصاد العالمي.. أمريكا والصين في المقدمة

شبح الركود يخيم على ثلث الاقتصاد العالمي.. أمريكا والصين في المقدمة
٠٣:٠٦:٥٨ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن ثلث الاقتصاد العالمي يواجه أزمات الركود خلال العام الجاري 2023.

وأوضحت أن جزءاً كبيراً من الاقتصاد العالمي سيعاني من صعوبات، لأن الدول التي تعد محركاً رئيسياً للنمو العالمي أمريكا، وأوروبا، والصين جميعها تعاني من ضعف، حسب “عكاظ”.

ترجع للثلاثة الكبار 

وأشارت إلى أن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة الكبرى حول العالم، وهي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين، كلها تتباطأ في وقت واحد.

وحذرت من أن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام.

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وبينت مديرة صندوق النقد الدولي أن نصف الاقتصادات الأوروبية ستدخل في الركود، وزيادة إصابات كوفيد في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب.

ولفتت إلى أن آفاق الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الدَّين وقوة الدولار.

وفي وقت سابق، كشفت جورجيفا، أن الحرب في أوكرانيا هي “العامل السلبي الوحيد الأكثر أهمية” للاقتصاد العالمي في 2022، والأرجح لعام 2023 أيضًا.

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أزمة الركود العالمي إصابات كوفيد 19 اقتصاد الصين الاقتصاد العالمي توقعات صندوق النقد صندوق النقد الدولي

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