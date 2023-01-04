دعم جوجل كروم سيتوقف على الحواسيب العاملة بنظام ويندوز 7 في هذا الموعد

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أيام قليلة ويتوقف دعم جوجل كروم على الحواسيب والأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 7 أو أقل، من هذا النظام.

وبحسب شركة جوجل، يحتاج أصحاب الأعمال والموظفون الذين ما زالوا يستخدمون متصفح Chrome من جوجل على إصدار أقدم من Windows إلى الترقية Windows 10.

يأتي ذلك بسبب عزم شركة جوجل Google على إيقاف الدعم الفني والأمني للمتصفح الذي يعمل على Windows 7 الأسبوع المقبل.

يذكر أن شركة جوجل كانت قد خططت في البداية لوقف الدعم في 15 يوليو 2021، ولكن بسبب فيروس كورونا، Covid-19، أجلت الموعد النهائي أولاً إلى 15 يناير 2022 ثم إلى 10 يناير 2023.

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ولذلك ينبغي أن تعمل أجهزة الحواسيب بنظام Windows 10 أو إصدار أحدث لمواصلة تلقي إصدارات Chrome المستقبلية، وقد يكون Windows 7 قديمًا، لكنه لا يزال مستخدمًا بواسطة ملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم، وفقًا لإحصائيات NetMarketShare، فإن 14 % من أجهزة Windows العالمية كانت ولا تزال تعمل بنظام Windows 7 في ديسمبر 2021، وفقاً لصحيفة “مترو”.

وبحسب شركة جوجل: “ستستمر الإصدارات القديمة من جوجل كروم Chrome في العمل، ولكن لن يتم إصدار تحديثات أخرى للمستخدمين على أنظمة التشغيل هذه، وإذا كنت تستخدم حاليًا Windows 7 و Windows 8 / 8.1، فيجب الانتقال إلى إصدار Windows مدعوم لضمان استمرار تلقي آخر تحديثات الأمان وميزات Chrome “.

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