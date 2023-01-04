الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شبح الركود يخيم على ثلث الاقتصاد العالمي.. أمريكا والصين في المقدمة
دعم جوجل كروم سيتوقف على الحواسيب العاملة بنظام ويندوز 7 في هذا الموعد
تعرف على مواصفات سيارة شانجان sc95 الجديدة
لصوص يتصلون بالشرطة لنقل المسروقات.. هذا ما حدث
تبوك.. الثلوج تكسو مرتفعات جبل اللوز باللون الأبيض (صور)
شاهد.. لقطات من جهود رجال المرور أثناء هطول الأمطار بجدة

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

تعرف على مواصفات سيارة شانجان sc95 الجديدة

تعرف على مواصفات سيارة شانجان sc95 الجديدة

تعرف على مواصفات سيارة شانجان sc95 الجديدة
٠٣:٠٤:١١ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شانجان عن أحدث إصداراتها لعام 2023، وهي 3 موديلات جديدة من sc95 تضم شانجان سي اس 95 كلاسيك، و cs95 بلاتينيوم، و cs95 رويال.

مواصفات شانجان sc95

تأتي سيارة شانجان سي اس 95 بمحرك بقوة 233 حصان، وعزم دوران 360 نيوتن، كما تضم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

ويبلغ طول السيارة 4.949 ملم، والعرض 1.930 ملم، والإرتفاع 1.790 ملم، كما تبلغ سعة خزان الوقود 74 لتر.

اقرأ أيضا:

رقم قياسي جديد.. «تويوتا» اليابانية تنتج 833 ألف سيارة في نوفمبر رغم نقص الرقائق

مميزات أمان متكاملة 

وتميزت شانجان إس سي 95 بمواصفات السلامة والأمان، حسب “العين الإخبارية”، أبرزها:

– وسائد هوائية أمامية SRS.

– وسائد هوائية جانبية.

– فرامل مانعة للإنغلاق ABS.

– نظام لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

– خاصية التحكم في الانزلاق.

– نظام مساعد لثبات السيارة VSA.

– نظام لعدم الخروج عن المسار RDM.

– نظام دعم المكابح.

– تحذير عند الإصطدام الأمامي.

– كاميرا رؤية خلفية 360 درجة.

– نظام مساعد عند السير على المنحدرات.

– حساسات ركن أمامية وخلفية.

أسعار إثدارات شانجان الجديدة

شانجان سي اس 95 كلاسيك 2023 يبلغ سعرها حوالي 110.285 ريال.

– شانجان سي اس 95 بلاتنيوم 2023 يبلغ سعرها حوالي 119.485 ريال.

– شانجان سي اس 95 رويال 2023 يبلغ سعرها حوالي 130، 985 ريال.

الكلمات الدلالية:
أحدث إصدارات سيارة شانجان أسعار شانجان في السعودية سيارة شانجان سيارة شانجان sc95

مواد ذات صلة

المزيد
ارتفاع نمو قطاع الخدمات العامة بالرياض 55% خلال 10 سنوات

ارتفاع نمو قطاع الخدمات العامة بالرياض 55% خلال 10 سنوات

٠٩:٠٠ ص، الأثنين، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨
سوق الأسهم تسجل ارتفاعاً بـ 88 نقطة في ختام تداولات الأسبوع

سوق الأسهم تسجل ارتفاعاً بـ 88 نقطة في ختام تداولات الأسبوع

٠٥:٣٨ م، الخميس، ١٧ مارس ٢٠١٦
غرفة الرياض تنظم ملتقى الامتياز التجاري الثلاثاء

غرفة الرياض تنظم ملتقى الامتياز التجاري الثلاثاء

١١:٥٢ ص، الأحد، ٠٧ فبراير ٢٠١٦
«أرامكو» تُبرم 5 مذكرات تفاهم مع كبرى شركات الطاقة الروسية

«أرامكو» تُبرم 5 مذكرات تفاهم مع كبرى شركات الطاقة الروسية

٠١:٤١ ص، الجمعة، ٠٦ أكتوبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *