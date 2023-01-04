تعرف على مواصفات سيارة شانجان sc95 الجديدة

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كشفت شانجان عن أحدث إصداراتها لعام 2023، وهي 3 موديلات جديدة من sc95 تضم شانجان سي اس 95 كلاسيك، و cs95 بلاتينيوم، و cs95 رويال.

مواصفات شانجان sc95

تأتي سيارة شانجان سي اس 95 بمحرك بقوة 233 حصان، وعزم دوران 360 نيوتن، كما تضم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

ويبلغ طول السيارة 4.949 ملم، والعرض 1.930 ملم، والإرتفاع 1.790 ملم، كما تبلغ سعة خزان الوقود 74 لتر.

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مميزات أمان متكاملة

وتميزت شانجان إس سي 95 بمواصفات السلامة والأمان، حسب “العين الإخبارية”، أبرزها:

– وسائد هوائية أمامية SRS.

– وسائد هوائية جانبية.

– فرامل مانعة للإنغلاق ABS.

– نظام لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

– خاصية التحكم في الانزلاق.

– نظام مساعد لثبات السيارة VSA.

– نظام لعدم الخروج عن المسار RDM.

– نظام دعم المكابح.

– تحذير عند الإصطدام الأمامي.

– كاميرا رؤية خلفية 360 درجة.

– نظام مساعد عند السير على المنحدرات.

– حساسات ركن أمامية وخلفية.

أسعار إثدارات شانجان الجديدة

شانجان سي اس 95 كلاسيك 2023 يبلغ سعرها حوالي 110.285 ريال.

– شانجان سي اس 95 بلاتنيوم 2023 يبلغ سعرها حوالي 119.485 ريال.

– شانجان سي اس 95 رويال 2023 يبلغ سعرها حوالي 130، 985 ريال.