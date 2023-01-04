تعرف على مواصفات سيارة شانجان sc95 الجديدة
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كشفت شانجان عن أحدث إصداراتها لعام 2023، وهي 3 موديلات جديدة من sc95 تضم شانجان سي اس 95 كلاسيك، و cs95 بلاتينيوم، و cs95 رويال.
مواصفات شانجان sc95
تأتي سيارة شانجان سي اس 95 بمحرك بقوة 233 حصان، وعزم دوران 360 نيوتن، كما تضم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.
ويبلغ طول السيارة 4.949 ملم، والعرض 1.930 ملم، والإرتفاع 1.790 ملم، كما تبلغ سعة خزان الوقود 74 لتر.
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مميزات أمان متكاملة
وتميزت شانجان إس سي 95 بمواصفات السلامة والأمان، حسب “العين الإخبارية”، أبرزها:
– وسائد هوائية أمامية SRS.
– وسائد هوائية جانبية.
– فرامل مانعة للإنغلاق ABS.
– نظام لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات.
– خاصية التحكم في الانزلاق.
– نظام مساعد لثبات السيارة VSA.
– نظام لعدم الخروج عن المسار RDM.
– نظام دعم المكابح.
– تحذير عند الإصطدام الأمامي.
– كاميرا رؤية خلفية 360 درجة.
– نظام مساعد عند السير على المنحدرات.
– حساسات ركن أمامية وخلفية.
أسعار إثدارات شانجان الجديدة
شانجان سي اس 95 كلاسيك 2023 يبلغ سعرها حوالي 110.285 ريال.
– شانجان سي اس 95 بلاتنيوم 2023 يبلغ سعرها حوالي 119.485 ريال.
– شانجان سي اس 95 رويال 2023 يبلغ سعرها حوالي 130، 985 ريال.