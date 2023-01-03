تبوك.. الثلوج تكسو مرتفعات جبل اللوز باللون الأبيض (صور)

تواصل – فريق التحرير:

وثقت مجموعة من الصور، بمنطقة تبوك التساقط الخفيف للثلوج الذي شهدته مرتفعات جبل اللوز مساء أمس.

وأظهرت الصور، التي نشرتها “واس”، اللون الأبيض يكسو مرتفعات جبل اللوز بعد تساقط الثلوج وهطول الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وفي وقت سابق، من مساء الثلاثاء، هطلت أمطارٌ متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، ولا تزال مستمرة في الهطول، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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أيضاً تواصل هطول الأمطار مساء الثلاثاء، من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رفحاء وعدد من المراكز التابعة لها، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة،وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

في سياق متصل أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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