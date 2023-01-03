شاهد.. لقطات من جهود رجال المرور أثناء هطول الأمطار بجدة

تواصل – فريق التحرير:

وثقت مجموعة من الصور جانباً من جهود رجال المرور أثناء هطول الأمطار في محافظة جدة، خلال الساعات الماضية.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال المرور، في تنظيم الحركة المرورية وتقديم الخدمات للجميع أثناء هطول الأمطار.

يذكر أن محافظة جدة، شهدت خلال الساعات الماضية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، بمشيئة الله، أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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