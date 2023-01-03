لصوص يتصلون بالشرطة لنقل المسروقات.. هذا ما حدث

تواصل – فريق التحرير:

في واقعة غريبة، اتصل أحد اللصوص بالطوارئ في مدينة فلوريدا الأمريكية، من أجل الحصول على المساعدة في نقل أغراض مسروقة.

اكتشاف اللصوص

وتوجهت قوة من الشرطة إلى منزل في فلوريدا، بعد مكالمة لشرطة الطوارئ لم يتحدث فيها أحد، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بولك.

وتوصل أفراد الشرطة إلى أنه لا أحد يعيش في المنزل لكنهم عثروا على متهم وصديقته، بعد أن دخلا من باب كان قفله مفتوحا، حسب وسائل إعلام.

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الترحيل إلى السجن

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الشرطة اعتراف متهمة أنها اتصلت بشرطة الطوارئ لمساعدتهما في نقل الأغراض من المنزل الذي حاولا سرقته. وأراد المتهمان أيضا توصيلة للمطار، حيث كانا سيقضيان عطلة نهاية الأسبوع في نيويورك

وبحثت الشرطة عن المتهم الذكر بعد التعرف عليه في مقطع مصور من كاميرا مراقبة أمنية أثناء سرقته لمتجر في بوانسيانا بفلوريدا، حيث سرقت أغراض عدة في وقت سابق.

ويواجه المتهمين الاثنين، تهمتا السطو والسرقة للمتهم في سرقة المتجر، وتهمة السطو في سرقة المنزل. ووجهت للمتهمة تهمة السطو على مقر سكني.

وجرى نقل المتهمين الاثنين إلى سجن “بولك” حيث ينكثان لمدة أسبوع قبل العرض على المحكمة.