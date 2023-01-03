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لحظة قصف صواريخ روسية لفندق في كييف (فيديو)
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لحظة قصف صواريخ روسية لفندق في كييف (فيديو)

لحظة قصف صواريخ روسية لفندق في كييف (فيديو)

لحظة قصف صواريخ روسية لفندق في كييف (فيديو)
٠٢:٢٣:٥١ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر حسابات إخبارية، ما وثقته كاميرات في أحد شوارع العاصمة الأوكرانية كييف، من استهداف مبنى فندق شهير في قصف روسي.

صافرات الإنذار تدوي في كييف

وسمع دوي صافرات الإنذار، قبل ثوان من قصف المبنى، الذي ظهر في كاميرات مثبتة من عدة جوانب، داخل المبنى وخارجه.

وتضرر المبنى بشكل بالغ، فيما لم يعرف إذا حدثت خسائر بشرية جراء القصف.

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انقطاع الكهرباء جراء قصف محطات الطاقة 

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، في الثاني من يناير الجاري، أن الهجمات الروسية بالمسيّرات ألحقت أضرارًا بمحطات الطاقة وتسببت بانقطاع الكهرباء، وذلك عقب انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية.

حالة تأهب جوي في معظم مناطق أوكرانيا

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا، وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف، ومناطق فينيتسا وجيتومير وتشرنيغيف.

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أخبار أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية قصف روسي قصف فندق في كييف كييف

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