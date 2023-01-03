وظائف لدى شركة الاتصالات «STC» في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محلل عمليات تنظيم الأسواق الجديدة الرائد. محلل رئيس عمليات استثمار الأموال والعمليات. مشرف تسويق. مشرف التخطيط المالي. والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا ).

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