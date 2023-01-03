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أحرق دورية شرطة كويتية.. عراقي يتلقى العلاج تحت حراسة مشددة

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أحرق دورية شرطة كويتية.. عراقي يتلقى العلاج تحت حراسة مشددة

أحرق دورية شرطة كويتية.. عراقي يتلقى العلاج تحت حراسة مشددة

أحرق دورية شرطة كويتية.. عراقي يتلقى العلاج تحت حراسة مشددة
٠٢:٢١:٢٧ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

فوجئ رجال أمن مخفر الجهراء بالكويت بدخول شخص، والنيران مشتعلة في ملابسه مستنجداً لإسعافه، وعلى الفور قاموا بإخماد الحريق المشتعل فيه.

أصيب بعد إحراق الدورية

وأقدم الرجل المصاب، على إحراق دورية تابعة للشرطة الكويتية، كانت متوقفة قبالة مخفر الجهراء، إلا أنه أصيب في الحريق، ونقلته  الطوارئ الطبية إلى المستشفى تحت حراسة مشدّدة.

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هدد بإحراق المخفر بأكمله

وحسب مصدر أمني بالكويت، يجرى تحقيق مع المتهم لاحقاً لمعرفة الأسباب والدوافع وراء تصرفه، حسب “الرأي”.

وقبل أيام، تلقى المخفر اتصالاً من شخص مجهول هدّد بإحراق المخفر بالكامل، وبعد الاتصال بيومين شاهد رجال الأمن مجموعة من القناني معبأة بالبنزين جهزها المتهم لإشعال النيران، وتم التحفظ عليها وإبلاغ المباحث للتحري.

تعرض لحروق متوسطة

ودلت التحريات الأولية على أن المتهم هو نفسه الشخص الذي هدد، وستتم مواجهته بما توصلوا إليه فور الانتهاء من علاجه، خصوصاً أن الحروق التي تعرض لها متوسطة.

وتبين أن المتهم لا يحمل إثبات شخصية، وبالتحري عنه تبين أنه من الجنسية العراقية، وسجلت بحقه قضية حريق عمد أحيلت إلى النيابة.

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أخبار الكويت الشرطة الكويتية عراقي يحرق دورية للشرطة مخفر الجهراء بالكويت

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