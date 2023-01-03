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لأول مرة منذ قرن.. «النواب الأمريكي» يفشل في اختيار رئيسه بأول جولة
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لأول مرة منذ قرن.. «النواب الأمريكي» يفشل في اختيار رئيسه بأول جولة

لأول مرة منذ قرن.. «النواب الأمريكي» يفشل في اختيار رئيسه بأول جولة

لأول مرة منذ قرن.. «النواب الأمريكي» يفشل في اختيار رئيسه بأول جولة
٠٢:٠٨:١٥ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أنه لأول مرة منذ 100 عام فشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس له من الجولة الأولى، حيث لم يتمكن الجمهوري كيفن مكارثي من جمع الأصوات الكافية.

وتفصيلاً، عجز النائب عن ولاية كاليفورنيا مكارثي، من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعكس الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في نوفمبر، وفقا لقناة CBS News التلفزيونية.

ووفقا للخبراء، يحتاج انتخاب “رئيس مجلس النواب”، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتا.

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وجمع كيفن مكارثي في الدورة الأولى 203 أصوات فقط، وقرر 19 نائبا من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه، ومن المقرر أن يستمر النواب في التصويت حتى انتخاب رئيسا للمجلس.

وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة “بوليتيكو” أول أمس، أن “مجموعة” من الجمهوريين تحاول منع مكارثي من تولي منصب المتحدث.

وأجرى مكتب مكارثي في الأيام الأخيرة، مفاوضات مكثفة داخل الحزب الجمهوري، في محاولة لجمع العدد المطلوب من المؤيدين، لكنه لم يتمكن من حل الخلافات مع “أشد المنتقدين” الذين وعدوا بالتصويت ضده.

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