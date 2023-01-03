شجاعة وإقدام.. تفاصيل إنقاذ طفل في سيول المدينة المنورة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تفاصيل إنقاذ طفل في سيول منطقة المدينة المنورة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأظهر المقطع، طفل صغير حاصرته مياه الأمطار والسيول في المدينة المنورة، وعلى الفور بادل العديد من المواطنين لإنقاذ الطفل.

وكما ظهر في المقطع المتداول، قفز عدد من الأشخاص في مياه الأمطار وتمكنوا بفضل الله من إنقاذ الطفل، وإخراجه سليماً معافى من مياه السيول.

أمطار بحفر الباطن ورفحاء

وفي وقت سابق، من مساء الثلاثاء، هطلت أمطارٌ متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، ولا تزال مستمرة في الهطول، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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أيضاً تواصل هطول الأمطار مساء الثلاثاء، من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رفحاء وعدد من المراكز التابعة لها، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة،وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

تحذير الدفاع المدني

من جهة أخرى، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

سيول

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