تسريبات لمواصفات iPhone 15 .. وموعد الطرح (فيديو وصور)

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كشفت تسريبات حديدة، تأجيل موعد طرح سلسلة هواتف آيفون الجديدة، iPhone 15 ، كما تحدثت عن بعض مواصفات الهواتف.

ودارت تكهنات حول زيادات كبيرة في الأسعار، ولكن تقرير جديد أفاد بأن شركة آبل قد تخفض في الحقيقة أسعار منتجها الأشهر، وفقًا لموقع “فوربس”.

تأخر سلسلة آيفون 15

من المحتمل ألا تصل تشكيلة هواتف iPhone 15 حتى خريف عام 2023، فيما تضمنت شائعة التصميم الأكثر انتشارًا حتى الآن احتواء الهاتف على منفذ شحن (USB-C) بحلول عام 2024، حسب “الوطن”.

ولم تؤكد معلومات ما إذا كانت Apple ستحول جميع طرازات iPhone إلى “USB-C” أو فقط تلك التي تباع في الاتحاد الأوروبي.

وتوقع محللون، حسبما أورد موقع CNET الإلكتروني المتخصص بالتسوق، أن تقوم آبل بتوحيد منافذ الشحن إلى USB-C في هواتفها في كل مكان.

ومن ناحية أخرى، قال Ming-Chi Kuo، وهو مراقب محلل لآداء آبل في “TF International Securities”، أن تفرق Apple بشكل أكبر بين طرازاتها الأساسية وPro في السنوات المقبلة.

وأشارت التسريبات إلى أن طرازات iPhone 15 Pro منحت أزرار صوت وطاقة مختلفة بدلا من المفاتيح الموجودة على أجهزة اليوم، كما كتب في تغريدة في أكتوبر.

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