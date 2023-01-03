شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو» تعلن عن وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
رئيس استمرارية الأعمال:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهلات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- سنوات الخبرة: 7 سنوات على الأقل لتقديم الخبرات ذات الصلة.
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المؤهلات والخبرات:
- إجازة في القانون
- خبرة لا تقل عن 1-3 سنوات
- محامي مؤهل – جمعية القانون / مكتب العمل زائد
- مهارات شخصية قوية للتعاون الفعال مع المديرين والموظفين (مفاوض قوي)
- معرفة القوانين التي تنطبق على نقل الشحن و / أو الخدمات اللوجستية ميزة إضافية
- يجب أن تكون ذاتية القيادة ، وواسعة الحيلة ، والنتائج ، وموجهة نحو المواعيد النهائية ، ولديها كفاءة عالية في تعدد المهام
- قادر على العمل في بيئة أعمال سريعة الإيقاع ومتغيرة
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع لينكدإن للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 3 يناير 2023م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).