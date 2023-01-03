إتلافها استغرق 4 ساعات.. ضبط أكبر كمية مخدرات بميناء مصراتة (صور)

تواصل- فريق التحرير:

تمكن مركز جمرك ميناء مصراتة، من ضبط شحنة مواد مخدرة ضخمة تقدر بحوالي 8 ملايين و200 ألف قرص مخدر، إضافة إلى قرابة 15 ألف قطعة “حشيش”، كانت قادمة من سيراليون ترانزيت مالطا.

وحسبما أعلنت، مصلحة الجمارك، فقد جرى ضبط الكمية التي تعد الأكبر بتاريخ الميناء، في شهر أكتوبر الماضي.

فيما استغرقت عملية إتلافها حوالي أربع ساعات، وذلك في موقع محدد خصيصًا لهذا الغرض، وفق بيان صادر عن مصلحة الجمارك.

وحسب البيان، فقد شهد عملية الإتلاف أعضاء نيابة شرق مصراتة، بتأمين من القوة المشتركة وفرع إدارة عمليات الأمن القضائي.