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مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة المكرمة
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مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة المكرمة
٠١:٠٤:٠٥ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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 تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 4 يناير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:21 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:39

المدينة – 5:44

الرياض – 5:16

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:26

المدينة – 12:27

الرياض – 11:59

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:31

المدينة – 3:27

الرياض – 2:58

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:52

المدينة – 5:47

الرياض – 5:18

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:22

المدينة – 7:17

الرياض – 6:48

مواقيت الصلاة

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