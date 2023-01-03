مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 4 يناير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:21 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:39

المدينة – 5:44

الرياض – 5:16

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:26

المدينة – 12:27

الرياض – 11:59

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:31

المدينة – 3:27

الرياض – 2:58

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:52

المدينة – 5:47

الرياض – 5:18

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:22

المدينة – 7:17

الرياض – 6:48