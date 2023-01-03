7 أطنان.. إغراق دولة عربية بأكبر شحنة كبتاجون

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انطلقت أصوات حقوقية بالسودان، تطالب بحماية المجتمع السوداني، والشباب والفتيات، من محاولات إغراق البلاد بالمخدرات.

الشحنة الأضخم في مطار الخرطوم

وكشفت صحيفة سودانية معلومات حول إحباط تهريب أضخم شحنة كبتاجون بمطار الخرطوم، تعتبر هى الأضخم من نوعها فى تاريخ الضبطيات في مطار العاصمة.

وذكرت الصحيفة أن زنة الشحنة بلغت 7 أطنان و 814 كيلوجراماً من مخدر يسمى (البيبا)، فيما بلغت جملة العقاقير المهربة التى استخرجت كاملة من الشحنة حوالى مليون و560 ألف حبة كبتاجون.

استغرق تفريغها 24 ساعة

وأتلفت السلطات السودانية، كميات تفوق المليون ونصف المليون حبة، جراء المادة الصمغية التى تم الصاقها بها، وحسب تقارير إعلامية، أخلت قوات جمارك المطار بالخرطوم شحنة المخدرات في يوم كامل.

إحالة المتهم الأول إلى المحكمة

وأكملت نيابة الجمارك السودانية التحقيق فى ملف القضية، وقررت إحالة المتهم الأول في التهريب، وهو سوري الجنسية، للمحكمة.

ورصدت إدارة المخاطر، واستخبارات الجمارك، وقوات جمارك مطار الخرطوم، مسار الشحنة، منذ انطلاقها وحتى وصولها إلى مطار العاصمة السودانية، مرورا بعدة دول.