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غرائب وطرائف.. سطو مجموعة من القنادس على مستودع للمواد الغذائية في روسيا (فيديو)

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غرائب وطرائف.. سطو مجموعة من القنادس على مستودع للمواد الغذائية في روسيا (فيديو)

غرائب وطرائف.. سطو مجموعة من القنادس على مستودع للمواد الغذائية في روسيا (فيديو)

غرائب وطرائف.. سطو مجموعة من القنادس على مستودع للمواد الغذائية في روسيا (فيديو)
١٢:٢١:٤٧ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو غريب وطريف في نفس الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقه أحد سكان تولا في روسيا لعملية سطو لمجموعة من حيوان القندس على مستودع مواد غذائية.

ويظهر الفيديو محاولة القنادس حمل أكبر عدد ممكن من الخضار، في عملية سطو في عز النهار و تحت المطر، في مشهد غريب.

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ما هو القندس؟

– القندس هو أكبر القوارض، ينتمي إلى فصيلة الثديات، يمتلك جسم قوي ورأس عريض، وله ذيل أسود متقشر وعريض مسطح ويبلغ طول ذيله من 30 إلى 51 سم.

–  له قدمان خلفيتان كبيرتان مع أصابع مكشوفة، وله عيون صغيرة ومظلمة.

– يمتلك فرو كثيف ذات لون بني أو رمادي، ويستمر القندس في النمو طوال فترة حياته، حيث يبلغ متوسط طول القندس 102 سم، كما يبلغ متوسط حجمه 20.4 كيلوجرام.

الكلمات الدلالية:
روسيا طرائف وغرائب قندوس مواد غذائية

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