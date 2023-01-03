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اغتيال المسؤول عن أمن طهران في هجوم أمام منزله
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اغتيال المسؤول عن أمن طهران في هجوم أمام منزله

اغتيال المسؤول عن أمن طهران في هجوم أمام منزله

اغتيال المسؤول عن أمن طهران في هجوم أمام منزله
٠١:٠٧:٣٨ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن نشطاء إيرانيون، مساء أمس الثلاثاء، اغتيال المسؤول الأمني عن العاصمة الإيرانية طهران، في هجوم مسلح، أمام منزله.

تابع للحرس الثوري 

ونقلت حسابات لنشطاء إيرانين مقتل قاسم فتح إلهي، من فيلق مسمى بـ”محمد رسول الله” التابع للحرس الثوري الإيراني، والمسؤول عن حماية العاصمة طهران، في هجوم مسلح أمام منزله في طهران قبل قليل.

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إحراق صور سليماني في ذكرى مقتله

وأحيى الثوار الإيرانيون، ذكرى مقتل قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري السايق، بطريقتهم الخاصة، حيث وثقت مقاطع فيديو متعددة، إحراق المتظاهرين صور سليماني في طهران ومدن إيرانية، ورسم صور ملطخة باللون الأحمر، وكتبوا عليها “إرهابي”.

وتداول نشطاء إيرانيون ومتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تظهر استمرار الاحتجاجات في كافة أنحاء إيران، انطلاقا من العاصمة طهران، وكذلك بقية مدن وأقاليم إيران في كردستان ومهاباد والأحواز وغيرها.

وفي الوقت نفسه، تستمر للأزمة الاقتصادية الطاحنة تعصف بالشعب الإيراني في ظل انهيار العملة المحلية، واختفاء السلع الأساسية، وموجة الغلاء التي عانى منها الإيرانيون في مختلف أنحاء البلاد.

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أخبار إيران احتجاجات إيران اغتيال مسؤول أمني إيراني الحرس الثوري الإيراني طهران قاسم سليماني

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