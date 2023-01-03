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شاهد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة شمال جدة

شاهد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة شمال جدة

شاهد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة شمال جدة
١٢:٠٨:٣٦ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت مجموعة من مقاطع الفيديو، هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية على  أحياء شمال محافظة جدة مساء الثلاثاء.

وأظهرت المقاطع، حالة مطرية غزيرة وعواصف رعدية في أجواء أحياء شمال جدة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم نفعها البلاد والعباد.

أمطار حفر الباطن

وفي وقت سابق، من مساء الثلاثاء، هطلت أمطارٌ متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، ولا تزال مستمرة في الهطول، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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أيضاً تواصل هطول الأمطار مساء الثلاثاء، من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رفحاء وعدد من المراكز التابعة لها، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة،وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

من جهة أخرى، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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