مدارس مسك تعلن وظائف شاغرة بالرياض

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تعلن مدارس مسك عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير الموارد البشرية

المؤهلات والخبرات

المؤهلات المناسبة: بكالوريوس / ماجستير في الإدارة العامة أو الموارد البشرية.

درجة الدراسات العليا أو الدبلوم في الموارد البشرية. عضوية هيئة مهنية ) على سبيل المثال CIPD أو ما يعادلها).

الخبرة المرغوبة أكثر من 8 سنوات من الخبرة مع . 4 سنوات على الأقل في قيادة قسم الموارد البشرية في شركة متوسطة إلى كبيرة الحجم.

تقييم القبول ومعلم دعم التعلم

المؤهلات والخبرات

درجة البكالوريوس (أساسية)

حالة المعلم المؤهل أو ما يعادلها (أساسي)

طلاقة في اللغة الإنجليزية التأهيل دفعها.

ما لا يقل عن سنتين من الخبرة ذات الصلة

عن المدارس:

مدارس مسك هي مدرسة نهارية خاصة مرموقة من الحضانة إلى الصف الثاني عشر في الرياض لكل من الطلاب والطالبات. نحن فخورون بوضع معيار جديد للتعليم في المملكة العربية السعودية ، وندعم بشكل فعال رؤية 2030. تأسست في عام 2016 من قبل صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية ، محمد بن سلمان آل سعود ، نحن نمكن طلابنا ليصبحوا مبدعين مبدعين حتى يتمكنوا من رسم مساراتهم الفريدة في خدمة المجتمع وقيادته.

طريقة التقديم:

أوضحت المدارس أن التقديم متاخ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، بدءاً من تاريخ 3 يناير 2023.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم : ( هنا ).