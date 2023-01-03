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رئيس فلسطين يقرر التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى
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رئيس فلسطين يقرر التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى

رئيس فلسطين يقرر التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى

رئيس فلسطين يقرر التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى
١١:٣٣:٢٤ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

قرر رئيس دولة فلسطين محمود عباس تكليف بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وأكد الرئيس عباس اليوم، أهمية هذا التحرك الدولي لوقف تصعيد الاحتلال الخطير بحق المقدسات، مشيراً إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأردن والعمل مع المجموعات في الأمم المتحدة.

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الكلمات الدلالية:
اقتحام الاقصى الاحتلال رئيس فلسطين مجلس الأمن محمود عباس

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