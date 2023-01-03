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طفل يسقط من سيارة على طريق سريعة وينجو بأعجوبة
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طفل يسقط من سيارة على طريق سريعة وينجو بأعجوبة

طفل يسقط من سيارة على طريق سريعة وينجو بأعجوبة

طفل يسقط من سيارة على طريق سريعة وينجو بأعجوبة
١١:٣٠:٣٩ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لسقوط طفل من سيارة على طريق سريعة.

سقط من خلفية السيارة

وحقق الفيديو أكثر من مائتي ألف مشاهدة عبر حساب صحيفة “صن” الإنجليزية، وأظهر سير عدد من المركبات على إحدى الطرق السريعة، وفجأة سقط طفل من خلفية السيارة، وسط الأسفلت، دون أن يشعر قائد المركبة يما حدث.

وتوقفت السيارات على الطريق، للاطمئنان على الطفل، الذي يبدو أنه لا يتجاوز 4 أعوام على الأكثر، الذي نجا من الإصابة، ووقف على قدميه ثم اسرع محاولا اللحاق بسيارة أسرته.

ونبهت السيارات، قائد سيارة أسرة الطفل، الذي توقف وسارع إلى اللحاق بالطفل وأخذه.

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شاب ينجو من حادث مميت

انتشر مقطع فيديو مؤثر، في وقت سابق، على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يوثق رد فعل مؤثر لشاب نجا من حادث مميت بينما مات فيه 3 من أصدقائه الذين كانوا مرافقين له بالسيارة.

وأظهر الفيديو تعرض سيارة لحادث على طريق بمحافظة الدقهلية بمصر، وسقوطها في مجرى مائي، بينما يظهر أحد الشباب المصاب يسأل المتواجدين حول الحادث عن مصير من كانوا معه.

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