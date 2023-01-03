ما فعله يدعو للاستغراب.. فيديو عن قُرب يوضح كيف غرق مقيم في سيول مكة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد يوثق حادثة غرق مقيم في سيول حي كدي بمكة المكرمة.

ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد الأشخاص عن قُرب بداية الواقعة، حيث كان الرجل واقفًا في مكان آمن قبل أن يقرر المغامرة بشكل غريب ويقتحم السيل الذي جرفه ولم يستطع مقاومته، حيث جرفته السيول بحي كدي بمكة بالتحديد حي خميم، وعُثر عليه على بعد 13 كلم تقريبا بحي العكيشية”.

ظل يقاوم حتى النهاية

وظل الرجل يقاوم مياه السيول المتجمعة، وانتشر بشكل واسع عبر متابعي “تويتر”، لكنه اصطدم فجأة بصندوق ضخم أمام إحدى المركبات وجرفه السيل، وأعُلن لاحقا أنه توفي.

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