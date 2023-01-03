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ما فعله يدعو للاستغراب.. فيديو عن قُرب يوضح كيف غرق مقيم في سيول مكة
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ما فعله يدعو للاستغراب.. فيديو عن قُرب يوضح كيف غرق مقيم في سيول مكة

ما فعله يدعو للاستغراب.. فيديو عن قُرب يوضح كيف غرق مقيم في سيول مكة

ما فعله يدعو للاستغراب.. فيديو عن قُرب يوضح كيف غرق مقيم في سيول مكة
١١:٣٥:٤٧ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد يوثق حادثة غرق مقيم في سيول حي كدي بمكة المكرمة.

ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد الأشخاص عن قُرب بداية الواقعة، حيث كان الرجل واقفًا في مكان آمن قبل أن يقرر المغامرة بشكل غريب ويقتحم السيل الذي جرفه ولم يستطع مقاومته، حيث جرفته السيول بحي كدي بمكة بالتحديد حي خميم، وعُثر عليه على بعد 13 كلم تقريبا بحي العكيشية”.

ظل يقاوم حتى النهاية

وظل الرجل يقاوم مياه السيول المتجمعة،  وانتشر بشكل واسع عبر متابعي “تويتر”، لكنه اصطدم فجأة بصندوق ضخم أمام إحدى المركبات وجرفه السيل، وأعُلن لاحقا أنه توفي.

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«الدفاع المدني» يطالب بأخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة

ولفتت أيضًا إلى تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 صباح اليوم الثلاثاء.

غرق أول حالة في أمطار مكة.. وفيديو يوثق السيول الجارفة(فيديو)

 

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اخبار السعودية الارصاد سيول مكة سيول وامطار غرق مقيم فيديو غرق مقيم

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