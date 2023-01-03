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شاهد.. فرحة طفل يرتدي النظارة لأول مرة ويرى بوضوح
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شاهد.. فرحة طفل يرتدي النظارة لأول مرة ويرى بوضوح

شاهد.. فرحة طفل يرتدي النظارة لأول مرة ويرى بوضوح

شاهد.. فرحة طفل يرتدي النظارة لأول مرة ويرى بوضوح
١١:٣٦:٥٢ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق فرحة طفل صغير يرى بوضوح بعد ارتداء النظارة لأول مرة في حياته.

وظهر الطفل في المقطع المتداول، يرفض ارتداء النظارة وحاول والده أن يساعده في ارتدائها إلا أن الطفل أبى ارتدائها.

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وبعد محاولات عدة، نجح الأب في جعل الطفل الصغير يرتدي النظارة الطبية، وفجأة بدأت تتغير ملامح الطفل.

وفور ارتداء النظارة ظهرت على ملامح الطفل علامات السعادة والاندهاش حيث بدأ يرى الأشياء بوضوح بعد ارتداء النظارة لأول مرة في حياته.

يذكر أن الأطباء يؤكدون على أهمية إجراء فحوصات دورية للأطفال للتأكد من سلامة النظر لديهم خاصة في السن الصغيرة.

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