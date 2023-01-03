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تعليم الجوف تلحق بأخواتها وتعلق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء
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تعليم الجوف تلحق بأخواتها وتعلق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء

تعليم الجوف تلحق بأخواتها وتعلق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء

تعليم الجوف تلحق بأخواتها وتعلق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء
١١:١٩:١٤ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قرَّرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 11-6-1444هـ “عن بعد” عبر “منصة مدرستي” ، في مدارس ومكاتب التعليم, وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلبة والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.

وكانت أعلنت إدارة تعليم منطقة الرياض، استمرار الدراسة (عن بعد) يوم غدٍ الأربعاء ١١ / ٦ / ١٤٤٤ هـ في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

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وأوضحت “تعليم الرياض” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع.

كما أعلنت العديد من إدارات التعليم في عدد من المناطق، استمرار قرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء بسبب الحالة المطرية، على أن تكون الدراسة “عن بُعد” عبر منصة مدرستي.

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اخبار السعودية الارصاد الرياض تعليق الدراسة تعليم الجوف

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