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على المكشوف.. مليشيا الحوثي تعترف بتعذيب وتصفية اليمنيين
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على المكشوف.. مليشيا الحوثي تعترف بتعذيب وتصفية اليمنيين

على المكشوف.. مليشيا الحوثي تعترف بتعذيب وتصفية اليمنيين

على المكشوف.. مليشيا الحوثي تعترف بتعذيب وتصفية اليمنيين
١٠:١٥:٥٣ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية باختطاف وتعذيب مواطنين يمنيين، وقتلهم، في استمرار للجرائم والانتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر “تويتر” إن: “إقرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بجريمة تعذيب الشاب إبراهيم هشول الثماني، الذي يعمل في بيع الخضار بسوق الجملة، بعد أن اقتادته إلى قسم الطلح بمديرية سحار محافظة صعدة، وإعادته إلى أسرته بعد 72 ساعة من اختطافه جثة متفحمة، عمل بربري يضاف لسجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات”.

عشرات الآلاف من المختطفين 

وتابع الإرياني: “هذه الجريمة النكراء تعيد التذكير بأوضاع عشرات الآلاف من المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، من سياسيين وإعلاميين وصحفيين ومواطنين عاديين، وما يتعرضون له من صنوف التعذيب النفسي والجسدي، ومقتل المئات منهم داخل تلك المعتقلات وإصابة آخرين بإعاقات دائمة”.

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مطالبة المجتمع الدولي بالإدانة

وشدد الإرياني على أن: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الانسان مطالبين بادانة هذه الجريمة النكراء، وكل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها، والضغط على قيادات المليشيا لإطلاق كافة المختطفين في معتقلاتها غير القانونية فورا دون قيد أو شرط”.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن اختطاف مواطنين يمنيين معمر الإرياني مليشيا الحوثي

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