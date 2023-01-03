وظائف لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» بعدة تخصصات

1- مدير المشروع

المؤهلات والمتطلبات:

درجة البكالوريوس في الهندسة.

خبرة 10+ سنوات من الخبرة الشاملة في مشاريع البناء ، مع أكثر من 5 سنوات محددة في إدارة المشاريع على المستوى الأعلى.

إكمال مشاريع محددة تضمن الاتساق مع إستراتيجية الشركة والتزاماتها وأهدافها.

تسهيل تحديد نطاق المشروع ، والعمل مع العملاء لإعداد دراسة الجدوى للمشروع ، وطلب الميزانية وميثاق المشروع.

العمل عن كثب مع فرق FM أثناء مرحلة التخطيط والتصميم وإجراء مراجعات قابلية البناء.

العمل عن كثب مع قسم المشتريات خلال مرحلة المناقصة وأي تسهيل للإجابات على أي استفسارات فنية يثيرها المقاولون.

تسهيل زيارة موقع المقاول أثناء عملية تقديم العطاءات.

تأكد من أن المقاول لديه جميع مستندات العقد وأحدثها كرسومات مدمجة

تحديد مهام المشروع ومتطلبات الموارد.

2- عالم هيئة التدريس (Sanger Sequences)

المؤهلات والمتطلبات:

درجة الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية أو التكنولوجيا الحيوية أو علم الوراثة أو الكيمياء الحيوية أو مجال مشابه أو خبرة معادلة.

خبرة لا تقل عن سنتين من الخبرة العملية في التقنيات القائمة على الحمض النووي.

مهارات اتصال كتابية وشفوية ممتازة ، بالإضافة إلى مهارات إدارة الأفراد.

خبرة مثبتة وكفاءة تقنية وفهم عميق للتسلسل مع خلفية قوية في البيولوجيا الجزيئية أو الكيمياء الحيوية أو علم الجينوم. خبرة العمل في تسلسل سانجر ميزة إضافية. القدرة على المعلوماتية الحيوية ميزة إضافية.

مهارات حل المشكلات العلمية والتقنية القوية والتفكير المستقل.

القدرة على اتخاذ القرارات التشغيلية بشكل مستقل مع الحد الأدنى من الإشراف.

المعرفة القوية والقدرة على الإشراف على مستخدمي المختبر لضمان الممارسة المعملية الجيدة والالتزام بإجراءات السلامة ، وإجراءات التشغيل الموحدة ، و WIs وغيرها من الوثائق.

كن موثوقًا ومسؤولًا. تولي المهام لضمان الإكمال الكامل للمعيار المطلوب مع الحد الأدنى من الأخطاء والإشراف.

دقيق وديناميكي ومرن ، وشخصية استباقية وإيجابية ، وعقلية نمو (فضول علمي ورغبة في تحسين الذات). ابحث دائمًا عن التحسينات.

مهارات تنظيمية جيدة. التفوق في التوثيق. طريقة التقديم:

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