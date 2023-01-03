«مدني بني حسن» ينقذ مواطنة سقطت من منحدر جبلي

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة مدني بني حسن، إنقاذ مواطنة سقطت من منحدر جبلي.

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إحضاع المرأة للرعاية الطبية

ونقل الدفاع المدني، المواطنة إثر سقوطها من منحدر جبلي اليوم، إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، على ما أفاد عبر حسابه في موقع “تويتر”.. ولم ترد المزيد من التفاصيل حول الحادث.

أنقذ مدني #بني_حسن مواطنة سقطت من منحدر جبلي، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/VkF4hPPP4g — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 3, 2023

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«الدفاع المدني» ينقذ شخصين احتجزا داخل مركبة في سيل وادي كساب

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان الدفاع المدني بمحافظة أضم، إنقاذ شخصين احتجزا داخل مركبة في سيل وادي كساب.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه في موقع “تويتر”، صورة للسيارة التي حاصرتها المياة في سيل وادي كساب.

وقال إنم تم إنقاذ شخصين كانا عالقين بداخلها، دون أن يصابا بسوء، موضحًا أنهما بصحة جيدة – ولله الحمد.