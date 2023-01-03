نصائح مهمة لمرضى السكري للعناية بصحة الفم والأسنان

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يؤكد الأطباء وخبراء الصحة أهمية العناية بصحة مرضى السكري وتنظيم الطعام والعناية بصحة الفم والأسنان.

ويوضح الأطباء، أن الأدوية ضد السكري تؤدي إلى جفاف الفم، ما يجعل اللثة أكثر عرضة للتجاويف وعدة أمراض تصيبها. ويمكن زيادة تدفق اللعاب بمضغ العلكة الخالية من السكر.

العناية بالأسنان يومياً

وينصح أطباء الأسنان مريض السكري بحماية القدمين، والعيون، والقلب، والأسنان واللثة. وتعتبر مشاكل الأسنان من المضاعفات الخطيرة والشائعة بين المرضى بالسكري، وتهدد بسقوطها.

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وقالت جمعية السكري الأمريكية، إن الجراثيم، تزيد في الفم عن عددها خارجه. ما يعني أن ضمان صحة الفم، في إبقائها تحت السيطرة، حيث تستغرق العناية بالأسنان بضع دقائق يومياً، لكن عند إهمالها ستتراكم طبقة البلاك وتسبب بمرور الوقت التهاب اللثة.

وكثيرا ما يتعرّض المريض بالسكري لالتهاب اللثة لأن السكري يضعف الدورة الدموية، ودفاعات الجسم ضد العدوى. وإذا كان مستوى السكر مرتفعاً سيزيد في اللعاب، لتغذية بكتريا الفم.

نصائح للعناية بالفم

وشددت جمعية طب الأسنان الأمريكية، أنه على المصاب بالسكري احترام القواعد الأساسية لنظافة الفم كالتالي:

– تنظيف الأسنان بالفرشاة 3 دقائق مرتين يومياً

– التنظيف بالخيط لمنع الترسبات على اللثة

– زيارة طبيب الأسنان مرة كل 6 أشهر.

– عدم إهمال أي جروح أو التهابات داخل الفم

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